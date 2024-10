In Thörey im Ilm-Kreis ist es am Mittwochnachmittag zum Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 14 Uhr eine 66-jährige Frau mit ihrem VW von der Straße "Am Burgsteig" in Richtung Arnstädter Straße. An der Kreuzung "Am Sülzenbrückener Wege" übersah die Fahrerin offenbar den von rechts kommenden BMW eines 18-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der junge Mann und sein ebenfalls 18-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, ebenso wie die 66-jährige VW-Fahrerin. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.