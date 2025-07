„Zentrale Leitstelle Westthüringen“, meldet sich Martin Blumrich am Notruf-Telefon. Eine ältere Dame ist gestürzt, benötigt medizinische Hilfe. Routiniert koordiniert Blumrich den Einsatz. So wie jeden Tag, an dem er Dienst tut. Und doch ist etwas anders. Seit 1. Juli arbeitet Martin Blumrich nicht mehr für die Leitstelle Ilm-Kreis, sondern für die „Zentrale Leitstelle Westthüringen“. An diesem Tag ging in Betrieb, wofür Landrätin Petra Enders (parteilos) seit Jahren kämpfte und was sie nun drei Wochen später der Öffentlichkeit vorstellt: Der Ilm-Kreis und der Wartburgkreis haben sich in Sachen Leitstellenarbeit zusammengetan.