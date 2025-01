Dass die Ampel-Regierung in Berlin zerbrechen und damit vorgezogene Wahlen nötig werden würden, war für Beobachter schon lange ein realistisches Szenario gewesen. Als dann am 6. November des vergangenen Jahres die Koalition aus SPD, Grünen und FDP tatsächlich in die Brüche ging und sich kurz darauf der 23. Februar als Tag für die vorgezogene Bundestagswahl herauskristallisierte, war in den Parteien dennoch Hektik angesagt. Landeslisten mussten gewählt, Direktkandidaten nominiert werden.