Eierlikör aus Kleinhettstedter Straußenei, Duschgel aus Holzhäuser Rosenöl, Großbreitenbacher Kräutergeheimnisse oder Wandertipps im Unesco Global Geopark Drei Gleichen – all das werden Besucher der 90. Internationalen Grünen Woche in Berlin am Stand des Ilm-Kreises erleben können. Wie im Vorjahr organisiert das Regionalmanagement Thüringer Bogen den gemeinsamen Messeauftritt mit dem Landkreis Gotha, finanziert übers Regionalbudget.