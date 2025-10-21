Vor der für den 25. Oktober geplanten Hubertusmesse in der Stadtkirche St. Marien in Stadtilm hat sich die Tierrechtsorganisation Peta zu Wort gemeldet. Sie wirft der evangelischen Kirchengemeinde vor, mit dem Gottesdienst Jägern symbolisch den Segen zum Töten von Tieren zu erteilen. Der Kirchenkreis Arnstadt-Ilmenau weist die Vorwürfe zurück – die Messe sei kein Freibrief für die Jagd, sondern Ausdruck von Dankbarkeit und Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Natur.