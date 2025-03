„Wir hatten 2024 ein turbulentes Jahr“, sagte Jugendamtsleiter Erich Rindermann am Dienstag im Jugendhilfeausschuss des Kreistages bei der Vorstellung der Jahresbilanz seines Amtes und schickte ein großes Dankeschön an seine Mitarbeitenden hinterher. Auch wenn die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Ilm-Kreis sinke, die Zahl der zu bearbeitenden Fälle steige. Die Mitarbeiter seien vielfach am Limit. Die Folge: krankheitsbedingte Ausfälle.