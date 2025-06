Ilm-Kreis: Sportler des Jahres gesucht

Wer werden die Nachfolger von Biathletin Emily Schumann, Kraftsportler Michael Pawlowski und den Handballerinnen der HSG Ilm-Kreis? Der Kreissportbund und das Landratsamt möchten auch in diesem Jahr die Sportlerin, den Sportler und die Mannschaft des Jahres im Ilm-Kreis ehren. Bis zum 30. Juni können Vereine ihre Vorschläge beim KSB einreichen. Gesucht werden Breitensportler ab 16 Jahre, die in der Saison 2024/25 bei Meisterschaften oder im Punktspielbetrieb besondere sportliche Leistungen erbrachten. Eine Jury wird aus den Vorschlägen eine Kandidatenliste erstellen. Diese steht dann einen Monat lang im Internet zur Abstimmung. Stattfinden wird die Sportlergala in diesem Jahr am 24. Oktober in der „Neuen Mitte“ in Ichtershausen.