Die Freibadsaison 2025 im Ilm-Kreis war ein Sommer der Gegensätze, geprägt von wechselhaftem Wetter, aber auch ausgebuchten Ferienangeboten. Das Schwimmbad Ichtershausen zählte in diesem Jahr rund 26.000 Besucher – etwa 10.000 weniger als im Vorjahr. Schwimmmeister Mathias Adelmann führt dies vor allem auf den schlechten Sommer zurück: „In den Ferien war es verregnet und die Kinder konnten nicht baden.“ Er beobachtet zudem eine Veränderung im Besucherverhalten: „Heute muss das Wetter mehrere Tage stabil sein, damit Menschen ins Freibad gehen. Früher sind wir an jedem warmen Tag, aber auch bei 14 Grad ins Schwimmbad gegangen.“ Trotz der rückläufigen Zahlen blieb der Betrieb lebendig, und gerade die Stammgäste, die den Freibadbesuch unabhängig vom Wetter lieben, sorgten für regelmäßigen Betrieb.