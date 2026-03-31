Für einen 43‑Jährigen aus dem Ilm‑Kreis endete eine Serie von Eigentumsdelikten am Wochenende nicht nur auf der Polizeiwache, sondern direkt in der Justizvollzugsanstalt.
Ilm-Kreis Seriendieb fliegt spektakulär auf
Redaktion 31.03.2026 - 13:51 Uhr
Ein 43‑Jähriger landet nach Holz‑Diebstahl im Gefängnis – und entpuppt sich als Serientäter. Gestohlenes Rad, Pkw‑Aufbruch, E‑Bike-Fund und Bewährungsbruch. Die Polizei ermittelt weiter.
Für einen 43‑Jährigen aus dem Ilm‑Kreis endete eine Serie von Eigentumsdelikten am Wochenende nicht nur auf der Polizeiwache, sondern direkt in der Justizvollzugsanstalt.