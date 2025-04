Gekracht hat es am Donnerstagmittag in Thörey, einem Ortsteil der Gemeinde Amt Wachsenburg im Ilm-Kreis. Im Kreuzungsbereich Am Burgsteig/Am Sülzenbrückener Weg hat ein 29-jähriger Sattelzugfahrer offenbar die Vorfahrt eines anderen 40-jährigen Sattelzugfahrers missachtet.