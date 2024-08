Etwa 90 Kinder im Alter von Null bis 18 Jahren werden im Ilm-Kreis von rund 80 Pflegeelternpaaren betreut. Die Dankeschönveranstaltung, organisiert vom Jugendamt des Ilm-Kreises und als feste Stütze an dessen Seite Carola Fröhlich, gibt es seit über 20 Jahren. Als guter Platz hat sich das Freizeitheim in Dörnfeld an der Ilm erwiesen, das Carola Fröhlich leitet. Die große Wiese, der große Spielplatz, die gute Seele des Freizeitheimes sind es, weshalb alle Pflegeeltern des Ilm-Kreises hierher eingeladen wurden.