Laut Kassenärztlicher Vereinigung seien derzeit 11,5 Arztsitze im Landkreis unbesetzt – darunter 7,5 Hausarztstellen in Ilmenau, 3,5 Hausarztstellen in Arnstadt sowie eine halbe Facharztstelle für Haut- und Geschlechtskrankheiten, heißt es weiter. Der „Arztlotse“ fungiere als zentrale Anlaufstelle für Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudenten sowie Schülerinnen und Schüler mit Interesse an einem Medizinstudium.