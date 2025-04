D ie Ferienkinder im Jugendclub Langewiesen fahren am Montag, 7. April, in den Sportpark nach Erfurt. Los geht es 9 Uhr; Sportkleidung, Hallenschuhe mit heller Sohle und ein Getränk nicht vergessen. Im Eintrittspreis (15 Euro) ist das Mittagessen inklusive. Am Dienstagnachmittag, ab 12 Uhr, steht ein Kinobesuch in Ilmenau auf dem Ferienprogramm (4 Euro). Am Mittwoch, 9. April, basteln die Ferienkinder ab 9 Uhr Osterdeko und kleine Geschenke. Außerdem wird gemeinsam Mittagessen gekocht (2 Euro). Beim Turniertag am Donnerstag, 10. April, wird ab 10 Uhr gemeinsam gespielt und Mittagessen im Jugendklub gekocht (2 Euro). Zum Wochenausklang am Freitag, 11. April, fahren alle Jugendlichen von 12 Jahren an zum Paintball nach Gräfenhain. Los geht es um 10 Uhr. Möglichst alte Kleidung sowie Wechselkleidung und -schuhe sowie Verpflegung sind mitzubringen (18 Euro).