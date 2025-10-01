„Es wird deutlich teurer“, sagt Ronny Bössel, Leiter des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft des Ilm-Kreises (AIK), mit Blick auf die Müllgebühren. Welche Kosten konkret auf die Einwohner ab dem 1. Januar 2026 zukommen, lässt er in der AIK-Ausschusssitzung am Dienstagnachmittag offen. Noch befindet sich die Überarbeitung der Abfallwirtschaftssatzung und der Gebührenkalkulation für die nächsten vier Jahre in der finalen Abstimmungsphase. Am 5. November sollen sie im Kreistag zur Abstimmung stehen, zuvor am 27. Oktober in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Ausschuss für Natur, Umwelt, Landwirtschaft und Forsten beraten werden.