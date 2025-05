Die Zahl der Beschäftigten in den Pflegeberufen ist gestiegen. Das zeigt eine Datenauswertung der Agentur für Arbeit anlässlich des „Tages der Pflege“ am 12. Mai. Wie es von der Agentur heißt, waren zum Stichtag 30. Juni 2024 im Pflegebereich I im Ilm-Kreis 1815 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das sind 375 Beschäftigte mehr als vor vier Jahren. Damit gehört der Pflegebereich zu den Wirtschaftssektoren, die von einem Zuwachs an Beschäftigten profitierten. Knapp 90 Prozent der Pflegekräfte sind demnach weiblich, mehr als die Hälfte arbeitet sogar in Vollzeit, heißt es weiter. Der Anteil an ausländischen Arbeitskräften in den Pflegeberufen stieg den Angaben nach seit 2020 stetig an, sodass zuletzt 88 ausländische Pflegekräfte (2020: 38 Personen) im Ilm-Kreis sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren.