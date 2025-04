Der polizeibekannte 35-jährige Tatverdächtige konnte so durch die hinzugerufenen Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen. „Dies hielt den 35-Jährigen jedoch nicht davon ab, sich für die folgende Nacht widerrechtlich Unterschlupf in einer Gartenlaube im Bereich Am Vogelherd zu suchen“, schreibt die Polizei.