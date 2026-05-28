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Ilm-Kreis Kurze Zugfahrt endet für Passagier mit drei Anzeigen

Ein Mann überquert unerlaubt Gleise, um noch einen Zug zu erwischen. Doch er hat gar kein Ticket. Wie es dann für ihn weiterging.

Ilm-Kreis: Kurze Zugfahrt endet für Passagier mit drei Anzeigen
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Die Bundespolizei nahm den 36-Jährigen in Erfurt in Empfang. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Plaue (dpa/th) - Ein 36 Jahre alter Bahnpassagier ist gleich mehrfach negativ aufgefallen - und deshalb von Bundespolizisten aus dem Zug geholt worden. Der Mann habe am Mittwochnachmittag am Bahnhof Plaue im Ilm-Kreis unerlaubterweise die Gleise überquert, um noch eine Regionalbahn zu erreichen, teilte die Bundespolizei mit. Er habe jedoch keinen Fahrschein besessen - und bei der Ticketkontrolle das Zugpersonal "mit ehrverletzenden Worten" konfrontiert.

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Dann wurde die Bundespolizei informiert - und die Fahrt endete für den Mann beim Halt in Erfurt. "Als Erinnerung an sein unrühmliches Verhalten bekam er gleich drei Anzeigen - wegen des lebensgefährlichen Gleisübertrittes, der ticketlosen Beförderung und der Beleidigung", hieß es weiter in der Mitteilung.