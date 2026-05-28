Ilm-Kreis: Kurze Zugfahrt endet für Passagier mit drei Anzeigen

Plaue (dpa/th) - Ein 36 Jahre alter Bahnpassagier ist gleich mehrfach negativ aufgefallen - und deshalb von Bundespolizisten aus dem Zug geholt worden. Der Mann habe am Mittwochnachmittag am Bahnhof Plaue im Ilm-Kreis unerlaubterweise die Gleise überquert, um noch eine Regionalbahn zu erreichen, teilte die Bundespolizei mit. Er habe jedoch keinen Fahrschein besessen - und bei der Ticketkontrolle das Zugpersonal "mit ehrverletzenden Worten" konfrontiert.