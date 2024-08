Zehn Jahre Traumazentrum am Standort Ilmenau der Ilm-Kreis-Kliniken (IKK) ist keine Selbstverständlichkeit. Das wurde unter anderem in den Vorträgen deutlich, die der Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Dr. Thomas Weihrauch, und die leitende Oberärztin, Dr. Petra Ortlepp, hielten. Die Vorträge über die Arbeit des Traumazentrums und deren Anfänge waren Bestandteil vom Tag der offenen Tür am Freitagnachmittag. Die Fachabteilung Unfallchirurgie und Orthopädie, OP-Mitarbeiter, die Technik, die PR-Abteilung und die Küche hatten sich an der Organisation beteiligt. Eingebunden waren auch Kollegen des Rettungsdienstes, der zu einem funktionierenden Traumazentrum dazu gehört. So luden die Rettungskräfte ein, sich mit der im Rettungswagen vorhandenen Technik und den Instrumenten vertraut zu machen. Ganz schön schwer so eine Rettungstasche, stellten jene überrascht fest, die diese mal anhoben.