„Deutschland altert und der Ilm-Kreis noch schneller. “ Mit diesem Satz bringt Thomas Stolzenburg die Entwicklung im Landkreis auf den Punkt. Der neue Chefarzt für Geriatrie in den Ilm-Kreis-Kliniken sieht dringenden Handlungsbedarf. Immer mehr Menschen werden älter, doch die medizinische Versorgung wächst nicht im gleichen Tempo mit. Laut Landesamt für Statistik leben aktuell über 28.000 Menschen im Ilm-Kreis, die älter als 65 Jahre sind. Das entspricht bereits 28 Prozent der Bevölkerung.