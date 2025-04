Lange Wartezeiten und noch längere Fahrtwege – immer wieder beschweren sich Patienten, die einen Untersuchungstermin in einem Computertomographen (CT) oder Magnetresonanztomographen (MRT) brauchen über diesen unhaltbaren Zustand. Im Südkreis gibt es kein ambulantes Angebot. Die einzige Praxis ist in Arnstadt und kann den Bedarf nicht decken. Viele müssen nach Erfurt, Suhl oder gar Coburg ausweichen, während am Ilmenauer Standort der Ilm-Kreis-Kliniken modernste Technik vorgehalten wird. Doch für ambulante Untersuchungen darf diese bisher nicht genutzt werden.