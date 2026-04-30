Nach einer Operation lange stationär im Krankenhaus zu bleiben, darauf haben wohl die wenigsten Patienten Lust. Der Trend geht seit Jahren zu ambulanten Eingriffen – schon allein aus finanziellen Gründen. Auch an den Ilm-Kreis-Kliniken geht dieser Zeitgeist nicht spurlos vorbei. An beiden Standorten, Arnstadt und Ilmenau, sollen nun ambulante OP-Zentren entstehen. Nach mehreren Jahren der Planung wird die Idee jetzt konkret umgesetzt.