Ilm-Kreis: Jugendliche seit 16 Tagen vermisst

Seit dem 27. Oktober wird die 15-jährige Johanna Große aus Sülzenbrücken (Ilm-Kreis) vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Jugendlichen.
Die Polizei sucht nach einer 15-Jährigen aus dem Ilm-Kreis. Die lange Zeit ihrer Abwesenheit bereitet Sorge. Mehrere Merkmale sind auffällig.
Seit dem 27. Oktober wird die 15-jährige Johanna Große aus Sülzenbrücken (Ilm-Kreis) vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Jugendlichen.
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Johanna Große ist etwa 1,70 bis 1,73 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat lange braune Haare und braune Augen. Auffällig sind ihre tiefe, laute Stimme sowie ihre Schuhgröße von etwa 42 bis 43. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie vermutlich eine beige Outdoorjacke.
Die Jugendliche hat zudem eine Verletzung am rechten Sprunggelenk und trägt deshalb eine Bandage.
Wer Johanna Große gesehen hat oder Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ilmenau unter der Telefonnummer (03677)601124 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.