Ilm-Kreis: Jugendliche seit 16 Tagen vermisst

Johanna Große ist etwa 1,70 bis 1,73 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat lange braune Haare und braune Augen. Auffällig sind ihre tiefe, laute Stimme sowie ihre Schuhgröße von etwa 42 bis 43. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie vermutlich eine beige Outdoorjacke.