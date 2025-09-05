Die Interkulturelle Woche feiert Geburtstag. Bundesweit wird sie in diesem Jahr zum 50. Mal ausgetragen. Der Ilm-Kreis ist zum 29. Mal dabei. Und längst ist es hier mehr als eine Woche. Vom 8. bis 28. September wird im Ilm-Kreis wieder herzlich zu den Interkulturellen Wochen eingeladen. Streng genommen dauern die Wochen sogar noch länger. Eine erste Veranstaltung gab es bereist am 1. September, die letzte wird am 9. Oktober stattfinden.