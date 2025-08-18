 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Ilmenau

  6. Hausfassade brennt

Ilm-Kreis Hausfassade brennt

Gebrannt hat es am Wochenende in Langewiesen. Eine Hausfassade hatte Feuer gefangen. 

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Ilm-Kreis: Hausfassade brennt
1
Feuerwehr. (Symbolfoto) Foto: Uli Deck/dpa

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr ist es am Samstag in Langewiesen im Ilm-Kreis gekommen. Gegen 21 Uhr war in der Straße "Goethewinkel" eine Hausfassade in Brand geraten.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Feuerwehr löschte die Flammen. An der Schieferfassade entstand ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro. Personen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Montag abschließend mitteilte. 