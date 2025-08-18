Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr ist es am Samstag in Langewiesen im Ilm-Kreis gekommen. Gegen 21 Uhr war in der Straße "Goethewinkel" eine Hausfassade in Brand geraten.
Ilm-Kreis Hausfassade brennt
Redaktion 18.08.2025 - 09:05 Uhr
Gebrannt hat es am Wochenende in Langewiesen. Eine Hausfassade hatte Feuer gefangen.
Die Feuerwehr löschte die Flammen. An der Schieferfassade entstand ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro. Personen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Montag abschließend mitteilte.