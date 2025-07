Mit einer Sirene – wie könnte es bei der Feuerwehr anders sein – startete am Samstagvormittag das Doppeljubiläum in Kirchheim. Die örtliche Feuerwehr feierte ihr 160-jähriges Bestehen, die Kreisjugendfeuerwehr ihren 30. Geburtstag. Das hatte man auch gleich mit dem jährlichen Zeltlager verbunden. Dass der monatliche Probealarm just auf die Eröffnung fiel, passte da natürlich genau.