Ein skrupelloser Telefonbetrüger hat am Montagnachmittag einen 88‑jährigen Senior eiskalt um mehr als 20.000 Euro gebracht.
Ilm-Kreis Falscher Gerichtsdiener kassiert 20.000 Euro an Haustür
Redaktion 10.02.2026 - 10:10 Uhr
Ein angeblicher Anruf vom Amtsgericht hat einen Senior im Ilm-Kreis in Panik versetzt. Kann man in Deutschland gegen Kaution überhaupt dem Gefängnis entgehen?
