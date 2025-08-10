Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Fachveranstaltungen, Kulturangeboten und Mitmachaktionen rückt der Ilm-Kreis vom 22. bis 26. September das Thema Demenz in den Fokus der Öffentlichkeit. Ziel ist es, Aufmerksamkeit zu schaffen, Berührungsängste abzubauen und neue Perspektiven auf ein würdevolles, selbstbestimmtes Leben mit Demenz zu eröffnen. Die Veranstaltungsreihe soll dabei nicht nur informieren, sondern auch zum Mitdenken, Mitfühlen und Mitgestalten einladen.