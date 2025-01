Ilm-Kreis: Der Weg zur E-Paper-Schulung

Die Schulungen finden in Ilmenau statt am Mittwoch, 22. Januar, sowie am Mittwoch, 19. Februar, jeweils in der Zeit von 10 Uhr bis 11.30 Uhr in der Alten Försterei, Wetzlarer Platz. Weitere Schulungen können außerdem am Mittwoch, 22. Januar, von 13 Uhr bis 14.30 Uhr sowie am Mittwoch, 19. Februar, von 15 Uhr bis 16.30 Uhr in der Lebenshilfe des Ilm-Kreises am Kirchplatz genutzt werden.