Gitarre statt Orgel, Jeans und Lederjacke statt Talar, Beatles statt Bach – Gottesdienste mit Christian Rämisch waren in den letzten 15 Jahren immer etwas anders. So auch am Sonntag in der Arnstädter Oberkirche. Doch diesmal ist es ein ganz besonderer Tag. Der Jugendpfarrer des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises sagt Tschüss. „Das ist mein letzter Gottesdienst heute hier. Das ist schon ein komisches Gefühl“, gesteht er, bevor er zur Gitarre greift und ein erstes Lied anstimmt. „Imagine“, John Lennon.