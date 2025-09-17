„Mit so vielen Gästen hätten wir gar nicht gerechnet.“ Zufrieden schaut Gabriele Hoyer, Geschäftsleiterin des Zweckverbandes Restabfallbehandlung Mittelthüringen (ZRM), auf den Andrang Samstagmittag auf der Deponie in Rehestädt. Dort hat man zum Tag der offenen Tür geladen – und viele Interessierte sind der Einladung gefolgt. „Transparenz ist uns wichtig“, betont Hoyer. Auch biete der Tag eine gute Gelegenheit, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.