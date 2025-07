„Demenz kann jede und jeden treffen – unmittelbar oder im Umfeld: in Familien, Freundeskreisen, am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft. Es ist höchste Zeit, dass wir lernen, besser mit dieser Realität umzugehen“, sagt Landrätin Petra Enders (parteilos) und möchte den Ilm-Kreis zu einem demenzsensiblen Landkreis entwickeln. Erster Schritt dazu. Die Teilnahme an der bundesweiten Woche der Demenz, die vom 22. bis 26. September stattfindet.