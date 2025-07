Ferienzeit ist Reisezeit. Egal ob an der Ostsee oder in den bayrischen Bergen – Schüler, die im Ilm-Kreis Anspruch auf Schülerbeförderung haben und deshalb vom Landkreis das Deutschlandticket bekommen, können damit auch in den Ferien fahren. Muss das sein? Diese Diskussion gab es kürzlich im ÖPNV-Ausschuss des Kreistages.