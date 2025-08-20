Dennis Ring bleibt Vorsitzender des Blinden- und Sehbehindertenkreisverbandes. Bevor am Samstag in der „Waldschenke“ am Schwimmbad Plaue Sommerfest gefeiert wurde, standen erst einmal Bilanzziehen und Vorstandsneuwahlen auf dem Programm. Dabei bekam der 41-jährige Arnstädter erneut das Vertrauen der Mitglieder. Zum Stellvertreter wurde Ulrich Hinterberg gewählt. Birgit Töpfer, Klaus-Dieter Wolf und Martin Traue fungieren als Beisitzer.