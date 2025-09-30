Vor Kurzem trafen sich die Delegierten des Kreisverbandes Ilm-Kreis im Hochhausclub „Frau Aktiv“ in Ilmenau, um ihren neuen Vorstand zu wählen. Als Gast war der Bezirksvorsitzende des Sozialverbandes VdK Hessen-Thüringen, Rex-Oliver Wagner, anwesend. Der Vorstand des Kreisverbandes wird alle vier Jahre gewählt. Der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen zählt insgesamt rund 298.000 Mitglieder. Im Ilm-Kreis sind derzeit 1373 Menschen in zehn Ortsverbänden organisiert. Allein im laufenden Jahr wurden bereits 52 neue Mitglieder aufgenommen.