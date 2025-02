Das Jugendamt soll mehr Geld bekommen. Zumindest wenn es nach einem Änderungsantrag der Linke-Fraktion des Kreistages geht. Diese fordert in einem Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025 den Etat um 600 000 Euro zu erhöhen – und bekam dafür letzte Woche im Jugendhilfeausschuss Zustimmung, gegen den Wunsch des Beigeordneten Kay Tischer. Das letzte Wort hat nun der Kreistag in seiner Sitzung am 26. Februar.