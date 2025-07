„Das Angebot richtet sich an Leistungsempfänger, die in der Blüte ihres Lebens stehen, fit und kräftig sind“, hatte Anja Schönberger vom Verein Do erklärt, als sie letzten November im Sozialausschuss des Kreistages ein Projekt vorstellte, dass Asylsuchende in verpflichtende Arbeit bringen sollte. Landrätin Petra Enders (parteilos) wolle damit einen Beschluss des Kreistages umsetzen, der sie aufforderte, entsprechende Arbeitsgelegenheiten zu schaffen. Seitdem war es still um das Projekt.