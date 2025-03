Viele Pendler kennen das Problem: Wer zur Arbeit kommen will, ist gerade in der hiesigen Region noch immer auf das eigene Auto angewiesen. Busse und Züge gibt es zwar, aber nicht in einer Taktung, die etwa Großstädte anbieten können, für das Fahrrad ist im Winter die Witterung zu schlecht oder die Entfernung schlichtweg zu groß.