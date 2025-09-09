Ilm-Kreis: 82-jähriger Autofahrer knallt gegen Tor und Carport

Ein 82-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag mit seinem Wagen in Gehren von der Straße abgekommen und gegen ein Tor und ein Carport gekracht.
Redaktion 09.09.2025 - 09:19 Uhr
Gekracht hat es am Montagnachmittag in Gehren. Ein Senior ist von der Straße abgekommen.
Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann auf der Langewiesener Straße in Richtung Gehrener Ortszentrum unterwegs. An der Kreuzung zur Friedensstraße bog der Mann nach links in diese ein.
Dabei geriet er zu weit nach links. Er krachte gegen ein Metalltor und ein Carport. Zwei geparkte Fahrzeuge wurden beschädigt. Der leichtverletzte 82-Jährige kam in ein Krankenhaus. Der Wagen des Mannes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.