Ilm-Kreis: 56-Jähriger kollidiert mit Baum

Am Sonntag kam es auf der Straße L1047 bei Möhrenbach zu einem Unfall auf winterglatter Fahrbahn. Ein 56-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.
Der 56-jährige Mitsubishi-Fahrer befuhr die L1047 von Möhrenbach kommend in Richtung "Hohe Tanne". Auf winterglatter Fahrbahn geriet er ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab.
Der Mitsubishi fuhr mehrere Meter eine Böschung hinab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde laut Polizeibericht schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Seine 58 Jahre alte Mitinsassin blieb unverletzt. Der Pkw wurde abgeschleppt.