 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Ilmenau

  6. 56-Jähriger kollidiert mit Baum

Ilm-Kreis 56-Jähriger kollidiert mit Baum

Am Sonntag kam es auf der Straße L1047 bei Möhrenbach zu einem Unfall auf winterglatter Fahrbahn. Ein 56-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Ilm-Kreis: 56-Jähriger kollidiert mit Baum
1
Auf der winterglatten Fahrbahn ist ein 56-Jähriger mit einem Baum kollidiert. Foto: dpa

Der 56-jährige Mitsubishi-Fahrer befuhr die L1047 von Möhrenbach kommend in Richtung "Hohe Tanne". Auf winterglatter Fahrbahn geriet er ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Nach der Werbung weiterlesen

Der Mitsubishi fuhr mehrere Meter eine Böschung hinab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde laut Polizeibericht schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Seine 58 Jahre alte Mitinsassin blieb unverletzt. Der Pkw wurde abgeschleppt.