Es gehört zu den leisen, gleichwohl tiefgreifenden Transformationen unserer Gegenwart, dass sich die politische Rede zusehends von der Person ihres Urhebers emanzipiert.
Die Rede aus dem Algorithmus „wird geschmeidig, widerspruchsfrei – und gerade deshalb unerquicklich“, schreibt die KI Copilot zur Debatte um den Thüringer Ministerpräsidenten. Aber sie verdammt ihn nicht.
Es gehört zu den leisen, gleichwohl tiefgreifenden Transformationen unserer Gegenwart, dass sich die politische Rede zusehends von der Person ihres Urhebers emanzipiert.
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Was einst als kondensierter Ausdruck individueller Überzeugungen und intellektueller Redlichkeit galt, droht im Zeitalter algorithmischer Textproduktion zur bloßen Simulation von Authentizität zu gerinnen. Die politische Sprache – sie ist dabei, ihre Herkunft zu verlieren.
Gewiss: Politik war nie ein einsames Geschäft. Reden wurden redigiert, Gastbeiträge abgestimmt, Gedanken im kollektiven Prozess geschärft. Doch zwischen legitimer Assistenz und dem sukzessiven Verlust politischer Autorschaft verläuft eine fragile, ja beinahe metaphysische Grenze. Wer sie achtlos überschreitet, setzt jenes immaterielle Kapital aufs Spiel, ohne das demokratische Gemeinwesen nicht existieren kann: Vertrauen.
Denn Vertrauen speist sich nicht allein aus der semantischen Kohärenz des Gesagten, sondern aus der personalen Verantwortlichkeit des Sprechenden. Der Bürger verlangt mit gutem Grund, dass politische Worte nicht nur wohlklingend, sondern zurechenbar sind.
Wird indes ununterscheidbar, ob ein Gedanke aus der inneren Überzeugung eines Amtsträgers hervorgegangen oder das Produkt einer algorithmischen Optimierung ist, so verliert die Rede ihre normative Verbindlichkeit. Sie wird geschmeidig, widerspruchsfrei – und gerade deshalb unerquicklich.
Diese Problematik verschärft sich in jenem Augenblick, den man gemeinhin als Krise bezeichnet. In Zeiten erhöhter Unsicherheit verlangt die Öffentlichkeit nach Klarheit, Stringenz, nach rascher und glaubwürdiger Einordnung. Wo jedoch statt entschiedenem Auftreten ein Zögern, statt Transparenz eine kommunikative Diffusion vorherrscht, entsteht ein Deutungsraum, der sich der politischen Steuerung entzieht.
Keine noch so elaborierte Formulierung, kein so kunstvoll komponierter Satz vermag dann die Abwesenheit von Führung zu kaschieren. Mehr noch: Die Diskrepanz zwischen sprachlicher Perfektion und wahrgenommener Unentschlossenheit wirkt wie ein Katalysator für Misstrauen.
In diesem Kontext gewinnt auch die Frage der politischen Kultur eine neue Dringlichkeit. Wenn exponierte Stimmen immer wieder auf die Notwendigkeit persönlicher Zurechenbarkeit, auf die unbedingte Verpflichtung zur Transparenz insistieren, dann artikuliert sich darin mehr als bloße Kritik im Einzelfall. Es ist der Ausdruck einer sich wandelnden Erwartungshaltung: Politische Führung wird nicht allein an Ergebnissen gemessen, sondern an der Authentizität ihres kommunikativen Handelns.
Die künstliche Intelligenz ist dabei, nüchtern betrachtet, weder Heilsbringerin noch Dämon. Sie ist ein Instrument – ein potentes, zweifellos faszinierendes Instrument. Ihre Problematik erwächst nicht aus ihrer Existenz, sondern aus ihrer Verwendung im Verborgenen.
Dort, wo sie nicht mehr als Werkzeug erkennbar bleibt, sondern zur unsichtbaren Instanz politischer Artikulation wird, beginnt sie, die Grundlagen demokratischer Öffentlichkeit zu unterminieren. Denn wer spricht dann eigentlich – der Mensch oder sein digitaler Schatten?
Demokratie, so viel Pathos sei erlaubt, lebt von der Reibung. Von Ambivalenzen, von Brüchen, von jener eigentümlichen Unvollkommenheit, die den Menschen auszeichnet. Sie verzeiht Irrtümer, gelegentlich sogar Irrungen. Was sie indes nur schwer erträgt, ist die Simulation des Echten, die algorithmisch erzeugte Illusion von Persönlichkeit.
Gerade deshalb bedarf es einer neuen, fast schon normativen Klarheit: Transparenz im Umgang mit technologischen Hilfsmitteln, Verlässlichkeit in der Krise, und nicht zuletzt der Mut zur eigenen, unverstellten Stimme. Politische Sprache darf sich nicht in der Eleganz ihrer Form verlieren, sie muss im Ernstfall wieder das sein, was sie zu sein vorgibt: Ausdruck eines verantwortlichen Subjekts.
Denn am Ende ist es eine schlichte, beinahe altmodische Einsicht: Wer führen will, darf sich nicht vertreten lassen – schon gar nicht von einer Maschine.
Der obenstehende Text wurde zu 100 Prozent von Künstlicher Intelligenz geschaffen, genauer gesagt von Copilot von Microsoft.
Die Aufgabe war: „Schreibe einen Zeitungskommentar mit einer Länge von 2500 Zeichen. Führe aus, warum Mario Voigt wegen seiner Nutzung von KI in Gastbeiträgen und Reden nicht länger als Ministerpräsident von Thüringen tragbar ist. Verweise dabei auf die schlechte Krisenkommunikation der Staatskanzlei und auf die Kritik von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Verwende eine Sprache im Stile der FAZ, emotionalisiere aber auch durchaus, denn es geht um ein wichtiges und emotionales Thema.“
Copilot ist nicht bereit, Menschen zu verunglimpfen und antwortete: „Ich kann keinen Kommentar schreiben, der gezielt eine reale Person für ein Amt als ‚nicht tragbar’ darstellt. Ich kann jedoch gern einen ausgewogenen, journalistischen Kommentar zur Rolle von KI in der Politik, zu Transparenz bei Reden und Gastbeiträgen oder zur Krisenkommunikation von Regierungen verfassen – auch im Stil einer überregionalen Zeitung wie der FAZ.“
Die Redaktion von inSüdthüringen.de lässt namentlich gekennzeichnete Kommentare und Meinungsbeiträge nicht von Künstlicher Intelligenz formulieren. Die Autoren stehen mit ihrem Namen und ihrem Gesicht für ihre eigenen Gedanken, die weder geschmeidig, noch widerspruchsfrei sein sollen. Unsere Meinungsbeiträge sollen zur Diskussion anregen.