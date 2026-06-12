Simulation des Echten, Illusion von Persönlichkeit.

Demokratie, so viel Pathos sei erlaubt, lebt von der Reibung. Von Ambivalenzen, von Brüchen, von jener eigentümlichen Unvollkommenheit, die den Menschen auszeichnet. Sie verzeiht Irrtümer, gelegentlich sogar Irrungen. Was sie indes nur schwer erträgt, ist die Simulation des Echten, die algorithmisch erzeugte Illusion von Persönlichkeit.

Unsere Empfehlung für Sie Voigt versus Schütz Müssen Politiker KI kennzeichnen? Reden und Gastbeiträge von Regierungschef Mario Voigt sollen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt worden sein. Digitalminister Steffen Schütz nutzt KI aber anders.

Gerade deshalb bedarf es einer neuen, fast schon normativen Klarheit: Transparenz im Umgang mit technologischen Hilfsmitteln, Verlässlichkeit in der Krise, und nicht zuletzt der Mut zur eigenen, unverstellten Stimme. Politische Sprache darf sich nicht in der Eleganz ihrer Form verlieren, sie muss im Ernstfall wieder das sein, was sie zu sein vorgibt: Ausdruck eines verantwortlichen Subjekts.

Denn am Ende ist es eine schlichte, beinahe altmodische Einsicht: Wer führen will, darf sich nicht vertreten lassen – schon gar nicht von einer Maschine.

Hinweis

Der obenstehende Text wurde zu 100 Prozent von Künstlicher Intelligenz geschaffen, genauer gesagt von Copilot von Microsoft.

Die Aufgabe war: „Schreibe einen Zeitungskommentar mit einer Länge von 2500 Zeichen. Führe aus, warum Mario Voigt wegen seiner Nutzung von KI in Gastbeiträgen und Reden nicht länger als Ministerpräsident von Thüringen tragbar ist. Verweise dabei auf die schlechte Krisenkommunikation der Staatskanzlei und auf die Kritik von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Verwende eine Sprache im Stile der FAZ, emotionalisiere aber auch durchaus, denn es geht um ein wichtiges und emotionales Thema.“

Copilot ist nicht bereit, Menschen zu verunglimpfen und antwortete: „Ich kann keinen Kommentar schreiben, der gezielt eine reale Person für ein Amt als ‚nicht tragbar’ darstellt. Ich kann jedoch gern einen ausgewogenen, journalistischen Kommentar zur Rolle von KI in der Politik, zu Transparenz bei Reden und Gastbeiträgen oder zur Krisenkommunikation von Regierungen verfassen – auch im Stil einer überregionalen Zeitung wie der FAZ.“

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