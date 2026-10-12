Illegaler Tiertransport: Schlachtung im Anhänger? Polizei prüft Tierschutz-Verstöße

Das Fahrzeug mit Anhänger wurde am Sonntagabend kontrolliert. Dabei soll es sich nicht um einen Tiertransporter, sondern um einen "normalen Anhänger aus dem Baumarkt" gehandelt haben, so der Sprecher. Die Beamten fanden Teile von vermutlich drei bis vier bereits geschlachteten Schafen. Im Fahrzeug entdeckte die Polizei neben den Tierteilen auch Schlachtzubehör und Blutspuren. Nach Einschätzung der Polizei besteht der Verdacht, dass die Tiere im Fahrzeug oder während des Transports geschlachtet wurden. Dabei könnten Vorschriften zur Betäubung und Hygiene missachtet worden sein. Die genauen Umstände sind noch unklar, hieß es.