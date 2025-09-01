Es ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel: Sobald ein Polizeiauto auf der Strecke zwischen Zella-Mehlis und Oberhof auftaucht, sind die Motorradfahrer, die sich dort regelmäßig bei gutem Wetter zu illegalen Rennen verabreden, verschwunden. Das bestätigt auch die Sprecherin der Suhler Polizei, Julia Kohl. Dennoch lassen sich die Beamten in unregelmäßigen Abständen an der kurvenreichen Strecke sehen – zuletzt am Sonntagnachmittag.