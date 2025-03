Abfälle verschiedener Art, sogar Reifen (Sondermüll!) und Sperrmüll sind hier abgelagert worden. Das verschandelt nicht nur Stadtbild, sondern ist auch eine ernsthafte Umweltstraftat, auf die Sanktionen stehen, wenn man der Verursacher habhaft wird. Ortsteilbürgermeister Stephan Heym ist ziemlich sauer über den Zustand. Er appellierte an die Bürger, die Container nur für den vorgesehenen Zweck zu nutzen und ruft auch alle Anwohner dazu auf, aufmerksam zu sein und verdächtige Aktivitäten zu melden, gern direkt an die Stadtverwaltung. Nur so kann mehr Ordnung und Sauberkeit einziehen und die Stadt ein gepflegtes Erscheinungsbild bieten, betont er.