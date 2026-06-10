Illegale Müllentsorgung: Natur als Müllhalde missbraucht

„Das geht gar nicht!“ Mit diesen Worten wandte sich Berti Schwab an die Redaktion. Was sie so wütend hat? Am Waldrand oberhalb des Versuchsfeldes zwischen Weidebrunn und Struth wurde eine größere Menge Sperrmüll illegal entsorgt. Zwischen Bäumen und hohem Gras fanden sich unter anderem ein Koffer (mit Namenszug), ein Kinderfahrrad, Metallgitter sowie weiterer Hausrat. Besonders ärgerlich: Der Müll wurde nicht etwa versteckt, sondern direkt an einem Weg abgelegt, an dem regelmäßig Spaziergänger, Familien und Naturfreunde unterwegs sind. „Eine Sauerei“, schimpft die Schmalkalderin.