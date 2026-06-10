 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Schmalkalden

  6. Natur als Müllhalde missbraucht

Illegale Müllentsorgung Natur als Müllhalde missbraucht

Unbekannte haben am Waldrand zwischen Schmalkalden-Weidebrunn und Struth eine große Menge Sperrmüll entsorgt. Der Fall sorgt für Empörung.

Illegale Müllentsorgung: Natur als Müllhalde missbraucht
1
Illegale Müllentsorgung bei Schmalkalden. Foto: Steffen Ackermann

„Das geht gar nicht!“ Mit diesen Worten wandte sich Berti Schwab an die Redaktion. Was sie so wütend hat? Am Waldrand oberhalb des Versuchsfeldes zwischen Weidebrunn und Struth wurde eine größere Menge Sperrmüll illegal entsorgt. Zwischen Bäumen und hohem Gras fanden sich unter anderem ein Koffer (mit Namenszug), ein Kinderfahrrad, Metallgitter sowie weiterer Hausrat. Besonders ärgerlich: Der Müll wurde nicht etwa versteckt, sondern direkt an einem Weg abgelegt, an dem regelmäßig Spaziergänger, Familien und Naturfreunde unterwegs sind. „Eine Sauerei“, schimpft die Schmalkalderin.

Nach der Werbung weiterlesen

Auch Steffen Ackermann hat sich auf Facebook Luft verschafft. Er hofft, dass der oder die Übeltäter gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden. In seinem Post schreibt er, dass Zeigen einen silberfarbenen SUV mit Anhänger, vermutlich ein Subaru-Modell, gesehen haben wollen. Das Fahrzeug soll anschließend in Richtung Struth gefahren sein. Ob tatsächlich ein Zusammenhang mit der illegalen Müllablagerung besteht, müssen die zuständigen Behörden nun prüfen.

Ausgekippt in die Natur: Sperrmüll. Foto: Steffen Ackermann

Der Vorfall sorgt auch im Schmalkalder Rathaus für Unverständnis. Schließlich verfügt Schmalkalden über gut ausgebaute Entsorgungsmöglichkeiten. Sperrmüll kann ordnungsgemäß abgegeben werden, ebenso stehen Wertstoffhof und weitere Annahmestellen zur Verfügung. Dennoch entscheiden sich manche offenbar dafür, ihren Abfall auf Kosten der Allgemeinheit in der Natur zu entsorgen.

Schwarze Schafe

Bürgermeister Thomas Kaminski betont, dass solche Fälle nicht die Regel seien. Die überwiegende Mehrheit der Bürger verhalte sich verantwortungsbewusst. „Von zehn Leuten sind es vielleicht ein oder zwei schwarze Schafe“, lautet seine Einschätzung. Gerade diese wenigen Verursacher würden jedoch das Bild einer ganzen Gemeinschaft beschädigen und für erhebliche Kosten sorgen.

Unsere Empfehlung für Sie

Jugendparlament Schmalkalden: „Fehl am Platz“: Müll als Kunst und Denkanstoß

28.10.2025 17:30 Jugendparlament Schmalkalden „Fehl am Platz“: Müll als Kunst und Denkanstoß

Jugendparlamentarier verwandeln Müll in Kunst und regen zum Nachdenken an. Zur Finissage der Ausstellung „Fehl am Platz“ in der Milchhalle ging es auch um Folgeprojekte.

Tatsächlich beklagt die Stadtverwaltung seit einiger Zeit eine zunehmende Vermüllung öffentlicher Bereiche. Immer wieder würden öffentliche Papierkörbe zweckentfremdet und mit Hausmüll vollgestopft. Vor allem an den Wochenenden seien viele Behälter überfüllt, sodass Mitarbeiter des Bauhofs zusätzliche Arbeit leisten müssten.

Landratsamt prüft Vorfall in der Notstraße

Auch frühere Fälle sorgten bereits für Diskussionen. So beschäftigte die illegale Ablagerung von Bauschutt in der Nähe der Notstraße über längere Zeit den Schmalkalder Stadtrat. Nach Angaben aus dem Rathaus wurde der Abfall inzwischen vom mutmaßlichen Verursacher wieder beseitigt. Ob darüber hinaus ein Bußgeld verhängt wird, entscheidet die Abfallbehörde im Landratsamt Meiningen nach Abschluss ihrer Prüfung. Die Antwort auf eine entsprechende Nachfrage der Redaktion steht noch aus.

Unsere Empfehlung für Sie

Schmalkalden: Putzkolonne durchstreift den Wald

17.03.2024 17:22 Schmalkalden Putzkolonne durchstreift den Wald

Um die 100 Freiwillige befreiten am Samstag den Wald um die Queste und einen Teil des Hanges in der Notstraße von achtlos entsorgtem Müll. Zwei Container, die je sechs Kubikmeter fassen, wurden gefüllt abtransportiert.

Der aktuelle Fall bei Weidebrunn zeigt erneut ein Problem, das viele Bürger nicht nachvollziehen können: Wer seinen Müll bequem und legal entsorgen kann, aber stattdessen Wälder und Feldwege als Müllkippe missbraucht, schadet nicht nur der Umwelt, sondern auch der Allgemeinheit, betont der Bürgermeister. Die Kosten für die Beseitigung tragen am Ende die Steuerzahler – und der Schaden für Natur und Landschaft bleibt oft noch lange sichtbar.

Die Behörden bitten mögliche Zeugen, die Hinweise zum beobachteten Fahrzeug oder zu den Verursachern geben können, sich bei den zuständigen Stellen zu melden.