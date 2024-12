Das ist in Deutschland erlaubt

In Deutschland sind nur Feuerwerkskörper erlaubt, die von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung zugelassen wurden. Sie müssen ein Zulassungszeichen in Form einer CE-Kennzeichnung und einer vierstelligen Registriernummer tragen. Das Sprengstoffgesetz teilt die Pyrotechnik in vier Kategorien ein. Wer pyrotechnische Gegenstände mit der Kennzeichnung F3 oder F4 nach Deutschland bringt oder sie zündet, braucht eine Erlaubnis.