Schnelle Lösung gefordert

Damit am kommenden Donnerstag, 10. April, die turnusmäßige Leerung der Müllbehälter wie gewohnt stattfinden kann, musste also schnell eine Lösung her. Diese haben sich nach einem Hinweis des Landratsamtes Sonneberg schnell und unkonventionell das Bauamt der Stadt Sonneberg gemeinsam dem Thüringen Forst überlegt. „Obwohl wir eigentlich gar nicht für die Müllabfuhr verantwortlich sind“, macht Bauamtsleiter Holger Scheler aufmerksam.