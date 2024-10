Aufgrund des Zeugenhinweises wurde der mutmaßliche Schleuser bei einer Fahrzeugkontrolle gestoppt. Der Mann wurde wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die strafmündigen Migranten erhielten Anzeigen wegen unerlaubter Einreise. Acht von ihnen wurden an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übergeben, die restlichen vier an das zuständige Jugendamt.