  2. Region

Silvester rückt näher. Das merkt auch die Bundespolizei, die an der Grenze zu Tschechien kürzlich mehrere brisante Funde machte.

Illegale Einfuhr: Bundespolizei zieht kiloweise Pyrotechnik aus dem Verkehr
In mehreren Fällen stellten die Beamten illegal eingeführte Pyrotechnik fest. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Waidhaus/Selb (dpa/lby) - Die Bundespolizei hat an der Grenze zu Tschechien kiloweise Pyrotechnik aus dem Verkehr gezogen. Die Inspektionen Selb und Waidhaus berichteten von elf Fällen der illegalen Einfuhr allein am Wochenende. 

19 Kilo Feuerwerk

So kontrollierten die Beamten am Samstag etwa einen 30-Jährigen in Waldsassen und fanden im Kofferraum seines Autos eine 19 Kilogramm schwere Feuerwerksbatterie. Da der Mann die benötigte Berechtigung für den Sprengstoff nicht hatte, wurde die Batterie sichergestellt.

Cannabis und Böller

In einem weiteren Fall gerieten am Sonntag mehrere junge Männer bei Schirnding ins Netz der Fahnder. Die Gruppe hatte elf Packungen erlaubnispflichtige Böller dabei. Außerdem fanden die Beamten Cannabis. Der Fahrer stand unter Drogen, weshalb er nicht weiterfahren durfte.

In allen elf Fällen stellte die Bundespolizei die Pyrotechnik sicher. Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz können mit Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren oder Geldstrafen geahndet werden.