Illegale Einfuhr: Bundespolizei zieht kiloweise Pyrotechnik aus dem Verkehr

19 Kilo Feuerwerk

So kontrollierten die Beamten am Samstag etwa einen 30-Jährigen in Waldsassen und fanden im Kofferraum seines Autos eine 19 Kilogramm schwere Feuerwerksbatterie. Da der Mann die benötigte Berechtigung für den Sprengstoff nicht hatte, wurde die Batterie sichergestellt.