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Illegale Cannabisplantage Polizei stellt 600 Cannabispflanzen bei Durchsuchung sicher

Die Polizei entdeckt in Sachsen-Anhalt eine große Indoor-Plantage und nimmt vier Männer fest. Gegen drei Unbekannte wird weiter ermittelt.

Illegale Cannabisplantage: Polizei stellt 600 Cannabispflanzen bei Durchsuchung sicher
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Polizei stellt 600 Cannabispflanzen bei Durchsuchung sicher. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Halle - Im Zuge von Ermittlungen wegen Verdachts auf unerlaubten Anbau und Handel mit Cannabis hat die Polizei Halle mehrere Objekte in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandburg durchsucht. Im Seegebiet Mansfelder Land entdeckten die Einsatzkräfte eine Indoor-Cannabisplantage mit rund 600 Pflanzen. Sie beschlagnahmten etwa 100 Kilogramm verkaufsfertige Blüten, wie die Polizei mitteilte. Der Verkaufswert wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt.

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Vier Männer im Alter von 26 bis 30 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Halle prüft derzeit, ob sie Haftanträge stellt. Gegen drei noch unbekannte Täter wird weiter ermittelt.