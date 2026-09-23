Illegale Cannabisplantage: Polizei stellt 600 Cannabispflanzen bei Durchsuchung sicher

Halle - Im Zuge von Ermittlungen wegen Verdachts auf unerlaubten Anbau und Handel mit Cannabis hat die Polizei Halle mehrere Objekte in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandburg durchsucht. Im Seegebiet Mansfelder Land entdeckten die Einsatzkräfte eine Indoor-Cannabisplantage mit rund 600 Pflanzen. Sie beschlagnahmten etwa 100 Kilogramm verkaufsfertige Blüten, wie die Polizei mitteilte. Der Verkaufswert wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt.