Illegale Betäubungsmittel: Großeinsatz wegen Drogenhandels in Erfurt

Erfurt (dpa/th) - Mit einem Großaufgebot und unterstützt von Kräften des Spezialeinsatzkommandos sind Landeskriminalamt (LKA) und Polizei in Erfurt gegen den organisierten Drogenhandel vorgegangen. Etwa 120 Kräfte seien seit dem Vormittag im Einsatz gewesen, teilte das LKA mit. Mehrere Wohnungen seien durchsucht worden, dabei seien Drogen, aber auch Waffen sichergestellt worden. Gegen drei Beschuldigte wurden Haftbefehle vollstreckt. Die Männer sollen in Untersuchungshaft kommen.